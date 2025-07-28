Калинская поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 17 позиций в обновленном рейтинге WTA от 28 июля после выхода в финал турнира в Вашингтоне.
В воскресенье россиянка сыграла в финале турнира WTA 500 в Вашингтоне и благодаря набранным очкам переместилась с 48‑й на 31‑ю строчку. Ее соперница по финалу, победительница турнира Лейла Фернандес из Канады, поднялась с 36‑й на 24‑ю позицию.
В топ‑10 на прошлой неделе изменений не произошло. Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, следом идут Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Мирра Андреева (Россия).
Рейтинг WTA от 28 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 420
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7 669
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6 813
4 (4). Джессика Пегула (США) — 6 423
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4 914
6 (6). Чжен Цинвень (Китай) — 4 553
7 (7). Аманда Анисимова (США) — 4 470
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4 374
9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3 576
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 454…
15 (15). Екатерина Александрова — 2 666
16 (16). Людмила Самсонова — 2 576
17 (17). Диана Шнайдер — 2 526…
30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1 509
31 (48). Анна Калинская — 1 487…
42(39). Вероника Кудерметова — 1 308…
44 (42). Анастасия Потапова — 1 251…
56 (60). Полина Кудерметова — 988…
62 (66). Камилла Рахимова — 946…
81 (79). Анна Блинкова — 853 (все — Россия).