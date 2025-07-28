Калинская поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 17 позиций в обновленном рейтинге WTA от 28 июля после выхода в финал турнира в Вашингтоне.

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В воскресенье россиянка сыграла в финале турнира WTA 500 в Вашингтоне и благодаря набранным очкам переместилась с 48‑й на 31‑ю строчку. Ее соперница по финалу, победительница турнира Лейла Фернандес из Канады, поднялась с 36‑й на 24‑ю позицию.

В топ‑10 на прошлой неделе изменений не произошло. Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, следом идут Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Мирра Андреева (Россия).

Рейтинг WTA от 28 июля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 420

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7 669

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6 813

4 (4). Джессика Пегула (США) — 6 423

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4 914

6 (6). Чжен Цинвень (Китай) — 4 553

7 (7). Аманда Анисимова (США) — 4 470

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4 374

9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3 576

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 454…

15 (15). Екатерина Александрова — 2 666

16 (16). Людмила Самсонова — 2 576

17 (17). Диана Шнайдер — 2 526…

30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1 509

31 (48). Анна Калинская — 1 487…

42(39). Вероника Кудерметова — 1 308…

44 (42). Анастасия Потапова — 1 251…

56 (60). Полина Кудерметова — 988…

62 (66). Камилла Рахимова — 946…

81 (79). Анна Блинкова — 853 (все — Россия).