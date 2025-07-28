Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров ATP в одиночном разряде

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров категории ATP. 26-летний спортсмен по-прежнему не выиграл свой первый титул в одиночном разряде.

Сегодня, 28 июля, Давидович-Фокина проиграл австралийцу Алексу де Минору в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7.

Напомним, Алехандро ранее проигрывал в финалах турниров Монте-Карло-2022, Делрей-Бич-2025 и Акапулько-2025.

26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.