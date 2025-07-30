Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о своей самоидентичности.

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— Что у тебя с самоидентичностью, учитывая, что ты армянин, родившийся в Москве и представляющий Россию. Как ты ощущаешь себя?

— Много думал на этот счёт. Не раз говорил, что я россиянин, но по национальности армянин. Себя считаю как русским, так и армянином. Я родился и вырос в Москве, всегда представлял Россию с детства. У меня есть большая связь с Арменией, хочу, чтобы она всегда была. Я приезжал туда, в детстве играл в турнирах. В мире много армян, которые меня поддерживают. Всегда чувствую эту связь и поддержку, где бы они ни были, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».