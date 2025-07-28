Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Монреале

62-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 5 152 599.

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В матче первого круга квалифаер Рахимова со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 262-ю ракетку мира 20-летнюю представительницу Канады Кайлу Кросс (WC).

Встреча Рахимовой с Кросс продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Камилла ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Кайлы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Рахимовой в Монреале станет бронзовый призёр Олимпиады-2020, 13-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина (10).