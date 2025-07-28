Теннисистка Блинкова вышла во второй круг турнира в Монреале, где сыграет против Касаткиной
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Каролин Долхайд в первом круге турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
В следующем раунде Блинкова встретится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (15‑й номер посева), ранее выступавшей за Россию.
WTA 1000. Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд — более 5,15 миллиона долларов
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Каролин Долхайд (США) — 6:4, 6:1