Две российские теннисистки вышли во второй круг турнира в Канаде

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Анна Блинкова вышли во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

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В стартовом матче Рахимова обыграла канадку Кайлу Кросс. Встреча, которая продолжалась 1 час 57 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В активе россиянки ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 13. В следующем матче Рахимова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая вступает в борьбу со второго круга.

Блинкова переиграла Каролин Долхайд из США — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Блинкова не выполнила ни одного эйса, сделала одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Во втором раунде россиянка сыграет против сменившей гражданство Дарьи Касаткиной, которая теперь представляет Австралию.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее собаке российской теннисистки дали аккредитацию на турнир в Вашингтоне.