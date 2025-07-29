Радукану рассказала, как предложила Рыбакиной сыграть в парном разряде

33-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что хотела сыграть в парном разряде с Еленой Рыбакиной из Казахстана ещё три года назад. Напомним, теннисистки дошли до полуфинала на турнире в Вашингтоне в паре на прошлой неделе.

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