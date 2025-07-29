Медведев и Андреева напрямую попали в сетку микста US Open — 2025

Пресс-служба US Open – 2025 опубликовала список участников микста, который впервые пройдёт за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа).

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Теннис. US Open — 2025. Микст. Состав.

Вышли напрямую:

Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия);

Паула Бадоса (Испания) и Джек Дрейпер (Великобритания);

Ига Швёнтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия);

Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США);

Аманда Анисимова (США) и Хольгер Руне (Дания);

Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия);

Джессика Пегула (США) и Томми Пол (США);

Мирра Андреева (Россия) и Даниил Медведев (Россия).

Получили уайлд-кард:

Мэдисон Киз (США) и Фрэнсис Тиафо (США);

Ольга Данилович (Сербия) и Новак Джокович (Сербия);

Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания);

Тэйлор Таунсенд (США) и Бен Шелтон (США);

Винус Уильямс (США) и Райлли Опелка (США);

Сара Эррани (Италия) и Андреа Вавассори (Италия).

Ещё две пары, получившие уайлд-кард, пресс-служба турнира пообещала объявить позднее.