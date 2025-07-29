Медведев и Андреева напрямую попали в сетку микста US Open — 2025

Даниил Медведев и Мирра Андреева напрямую попали в сетку микста US Open — 2025
Пресс-служба US Open – 2025 опубликовала список участников микста, который впервые пройдёт за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа).
Теннис. US Open — 2025. Микст. Состав.
Вышли напрямую:
Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия);
Паула Бадоса (Испания) и Джек Дрейпер (Великобритания);
Ига Швёнтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия);
Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США);
Аманда Анисимова (США) и Хольгер Руне (Дания);
Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия);
Джессика Пегула (США) и Томми Пол (США);
Мирра Андреева (Россия) и Даниил Медведев (Россия).
Получили уайлд-кард:
Мэдисон Киз (США) и Фрэнсис Тиафо (США);
Ольга Данилович (Сербия) и Новак Джокович (Сербия);
Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания);
Тэйлор Таунсенд (США) и Бен Шелтон (США);
Винус Уильямс (США) и Райлли Опелка (США);
Сара Эррани (Италия) и Андреа Вавассори (Италия).
Ещё две пары, получившие уайлд-кард, пресс-служба турнира пообещала объявить позднее.