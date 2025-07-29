16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Хуана Пабло Фиковича (140-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фиковича три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

В третьем круге соревнований Карен Хачанов встретится с американским теннисистом Эмилио Навой, который занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге.