Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения от 110-й ракетки мира

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения на старте хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Паолини уступила 110-й ракетке мира из Японии 21-летней Аои Ито. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

© Чемпионат.com

«Сегодня мне это [победить] не удалось, но мы продолжаем работу», — написала Паолини на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по 8 августа. В прошлом году он проходил в канадском Торонто, где победу одержала американская теннисистка Джессика Пегула.