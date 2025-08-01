Медведев вылетел с престижного турнира в Канаде

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто, проиграв в третьем круге Алексею Попырину из Австралии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 32 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 4:6.

Медведев сделал 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в следующий раунд австралийский теннисист сразится с представителем Дании Хольгером Руне, который в двух сетах переиграл француза Александра Мюллера — 6:4, 6:2.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.