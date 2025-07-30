Медведев пробился в третий круг крупного турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс", который проходит в канадском Торонто. Призовой фонд соревнований - 9 млн евро.

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Медведев, занимающий 14-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) выбил чеха Далибора Сврчину (120) - 7:6 (7:4), 6:4. Для победы Даниилу потребовались 1 час и 51 минута. Следующим соперником Медведева станет представитель Австралии Алексей Попырин (26).

А вот Роман Сафиуллин не сумел преодолеть барьер второго раунда. Он уступил восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Руду - 3:6, 3:6.