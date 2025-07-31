Камилла Рахимова уступила Элине Свитолиной во 2-м круге «тысячника» в Монреале

62-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Камилла со счётом 5:7, 2:6 уступила представительнице Украины 13-й в рейтинге Элине Свитолиной.

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Встреча Рахимовой и Свитолиной продлилась 1 час 28 минут. В её рамках Камилла один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной три эйса, три двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Свитолиной в Монреале станет ещё одна россиянка 31-я ракетка мира 26-летняя Анна Калинская.