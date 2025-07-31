5-я ракетка мира Мирра Андреева уступила в третьем круге тысячника в Монреале.
Она проиграла 32-й ракетке мира Маккартни Кесслер со счетом 6:7(5), 4:6. Во втором сете при счете 1:4 россиянка подвернула ногу и брала медицинский тайм-аут.
Американка, в свою очередь, второй раз в карьере вышла в 1/8 финала тысячника. Также она во второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-5. Ранее она победила Коко Гауфф на турнире в Дубае.
За выход в четвертьфинал Кесслер сыграет с Мартой Костюк.
Мирра Андреева проиграла Кесслер в третьем круге в Монреале
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Мирра Андреева проиграла Кесслер в третьем круге в Монреале
Альпинист Месснер, покоривший 14 восьмитысячников: «Дальмайер была опытной альпинисткой, одной из лучших в мире. Но от камнепада невозможно укрыться»
Романцев о лимите: «Россияне частенько не заслуживают попадания в состав. Любовь к футболу угасает – отсюда бедность на таланты и стремление залатать дыры легионерами»