Мирра Андреева проиграла Кесслер в третьем круге в Монреале

5-я ракетка мира Мирра Андреева уступила в третьем круге тысячника в Монреале.

Она проиграла 32-й ракетке мира Маккартни Кесслер со счетом 6:7(5), 4:6. Во втором сете при счете 1:4 россиянка подвернула ногу и брала медицинский тайм-аут.

Американка, в свою очередь, второй раз в карьере вышла в 1/8 финала тысячника. Также она во второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-5. Ранее она победила Коко Гауфф на турнире в Дубае.

За выход в четвертьфинал Кесслер сыграет с Мартой Костюк.