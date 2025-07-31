18-летняя Андреева швырнула ракетку и расплакалась во время матча с американкой

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций во время матча третьего круга турнира серии WTA-1000 в канадском Монреале с американкой Маккартни Кесслер.

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Представительница США выиграла первый сет на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5). Подходя к своей скамейке после проигранной партии, Андреева из-за досады швырнула ракетку, а потом расплакалась, спрятав лицо в полотенце.

В поединке идет второй сет. По ходу партии Андреева уступает своей сопернице с результатом 2:5.

Андреева является первой ракеткой России, занимая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

На Уимблдоне-2025 — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Ранее российская теннисистка сенсационно вылетела с турнира в Канаде.