Бен Шелтон вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто

Седьмая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Шелтон со счётом 6:7, 6:2, 7:6 обыграл 32-й номер рейтинга 23-летнего представителя Соединённых Штатов Америки Брэндона Накашиму.

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Встреча Шелтона и Накашиму продлилась 2 часа 35 минут. Бен допустил восемь двойных ошибок, в то время как его соперник — только одну.

Напомним, Бен Шелтон — полуфиналист двух турниров Большого шлема, победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Накашима — победитель двух турниров ATP (из них один в одиночном разряде); победитель молодёжного турнира до 21 года Next Generation ATP Finals (2022).