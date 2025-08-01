Теннисист Рублев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Торонто

Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу Рублева (6-й номер посева). Сонего был посеян на турнире под 28-м номером. Соперником Рублева в четвертом круге станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (20).

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Сонего 30 лет, он располагается на 38-й позиции мирового рейтинга. В его активе 4 титула ATP. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2025).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.