Рублев прокомментировал выход в 1/8 финала в Торонто

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге россиянин обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

«Очень рад, это первый раз, когда я выиграл два матча и вышел в 1/8 финала в Торонто. Во втором и третьем сетах я смог играть более агрессивно, совершал меньше ошибок. Посмотрим, что будет дальше, я очень взволнован и мотивирован», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В четвёртом круге соревнований в Торонто россиянин сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).