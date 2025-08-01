Пегула не защитила титул в Монреале

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула уступила в третьем круге турнира в Монреале.

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Она проиграла 35-летней Анастасии Севастовой – 6:3, 4:6, 1:6.

Пегула не смогла защитить прошлогодний титул. Она побеждала на канадском тысячнике в 2023 и 2024 годах.

Латвийка, в свою очередь, вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 впервые с 2021 года. Тогда она играла на этой стадии в Мадриде.

В следующем круге Севастова сыграет с Наоми Осакой.