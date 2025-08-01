Пегула не защитила титул в Монреале. Она побеждала на канадском тысячнике в 2023 и 2024 годах
Четвертая ракетка мира Джессика Пегула уступила в третьем круге турнира в Монреале.
Она проиграла 35-летней Анастасии Севастовой – 6:3, 4:6, 1:6.
Пегула не смогла защитить прошлогодний титул. Она побеждала на канадском тысячнике в 2023 и 2024 годах.
Латвийка, в свою очередь, вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 впервые с 2021 года. Тогда она играла на этой стадии в Мадриде.
В следующем круге Севастова сыграет с Наоми Осакой.
Пегула не защитила титул в Монреале. Она побеждала на канадском тысячнике в 2023 и 2024 годах
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Пегула не защитила титул в Монреале. Она побеждала на канадском тысячнике в 2023 и 2024 годах
Агент Гусева заявил, что форвард подпишет полноценный контракт с «Динамо», несмотря на предложения других клубов
«Металлург» отказался от идеи выменять Савикова, «Спартак» запросил слишком большую компенсацию. Клуб из Москвы предлагает защитнику зарплату 8-9 млн рублей («Матч ТВ»)