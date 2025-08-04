Диана Шнайдер начала сотрудничество с немецким тренером

Немецкий тренер Саша Бажин, работавший с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой и хорваткой Донной Векич, вошёл в тренерский штаб россиянки Дианы Шнайдер. Об этом сообщает «Лучший теннисный подкаст».

«Саша Бажин вошёл в команду Дианы Шнайдер!» — заявляет «Лучший теннисный подкаст» в социальных сетях.

Ранее Шнайдер начала сотрудничество с Карлосом Мартинесом. На данный момент неизвестно, останется ли специалист в штабе теннисистки. Ранее он работал с тремя российскими теннисистками – Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Также в текущем сезоне Шнайдер сотрудничала с Динарой Сафиной и Мариушем Копилом, но оба тренера покинули команду россиянки.