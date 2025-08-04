Соболенко проводит 50-ю неделю в качестве №1

Арина Соболенко проводит 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

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Впервые она поднялась на вершину рейтинга WTA 11 сентября 2023 года и сохраняла лидерство на протяжении восьми недель. 21 октября 2024-го она вновь стала первой ракеткой мира и остается ею до сих пор.

Белоруска занимает 14-е место по общему количеству недель в статусе №1 рейтинга WTA. Она гарантированно обойдет Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.

Соболенко стала 10-й теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд.

Кроме того, Соболенко проводит 200-ю неделю в топ-5.