Стефанос Циципас: «Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью»
Стефанос Циципас рассказал, в чем состоит ценность тенниса.
«Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью. Он показывает тебя в самые уязвимые моменты – потеющим, ошибающимся, задыхающимся, задающим себе вопросы, на которые нет ответов. И посреди всего этого ты находишь нечто, за что стоит держаться. Что-то, что заставляет тебя снова и снова выходить к задней линии», – твитнул грек.
Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»
Стефанос Циципас: «Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью»
Директор «Металлурга» о трансферах: «Пришли ребята с именем, кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Ткачев, Толчинский, Исхаков, Барак – это про голы, креатив»
Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»
Стефанос Циципас: «Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью»
Директор «Металлурга» о трансферах: «Пришли ребята с именем, кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Ткачев, Толчинский, Исхаков, Барак – это про голы, креатив»