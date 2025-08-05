Стефанос Циципас: «Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью»

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Стефанос Циципас рассказал, в чем состоит ценность тенниса.

Циципас рассказал, в чем состоит ценность тенниса
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«Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью. Он показывает тебя в самые уязвимые моменты – потеющим, ошибающимся, задыхающимся, задающим себе вопросы, на которые нет ответов. И посреди всего этого ты находишь нечто, за что стоит держаться. Что-то, что заставляет тебя снова и снова выходить к задней линии», – твитнул грек.
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