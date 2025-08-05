Бублик назвал микст на US Open развлечением

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как относится к новому формату проведения парного смешанного разряда на US Open.

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«Это выставочное мероприятие — как к нему относиться? Здорово. Людям нравится наблюдать за некоторыми парами — почему нет? Это развлечение, как и здесь. Просто там платят миллион долларов», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета будут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.