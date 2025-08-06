Де Минор проиграл 12-й матч подряд сопернику топ-10

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор потерпел 12-е поражение подряд от игрока из топ-10. В среду, 6 августа, он проиграл американцу Бену Шелтону, занимающему седьмое место в рейтинге ATP — 3:6, 4:6.

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За это время де Минор три раза проиграл итальянцу Яннику Синнеру, по два — испанцу Карлосу Алькарасу и американцу Тейлору Фрицу, а также по одному разу россиянам Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву, сербу Новаку Джоковичу, немцу Александру Звереву и Бену Шелтону.

Последнюю победу над соперником из топ-10 австралиец одержал в 2024 году. В рамках четвёртого круга «Ролан Гаррос» он обыграл Даниила Медведева.