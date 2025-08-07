Осака впервые с 2022 года сыграет в финале турнира WTA 1000

Японская теннисистка Наоми Осака победила датчанку Клару Тосон в полуфинале турнира в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу 27‑летней японки, Тосон получила от организаторов 16‑й номер посева. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Соперницей Осаки в матче за титул будет 18‑летняя канадка Виктория Мбоко.

Экс‑первая ракетка мира Осака сыграет в финале турнира категории WTA 1000 впервые с 2022 года, тогда она дошла до решающего матча турнира в Майами, где уступила польке Иге Швентек.

WTA 1000. Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд — более 5,15 миллиона долларов

Полуфинал

Наоми Осака (Япония) — Клара Тосон (Дания, 16) — 6:2, 7:6 (9:7)