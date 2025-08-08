Теннисист Хачанов проиграл в финале "Мастерса" в Торонто

Россиянин Карен Хачанов уступил американцу Бену Шелтону в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американца, посеянного на турнире под 4-м номером. Хачанов выступал под 11-м номером посева.

Хачанову 29 лет, он семь раз побеждал на турнирах ATP и впервые с 2018 года играл в финале "Мастерса". Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Шелтону 22 года, он располагается на 7-й позиции мирового рейтинга. В его активе теперь три титула ATP, прошедший финал стал для него первым на "Мастерсах". На турнирах Большого шлема американец дважды доходил до полуфинала - на Открытом чемпионате США (2023) и на Открытом чемпионате Австралии (2025).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводились на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составил $9,1 млн.