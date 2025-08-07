Янчук оценил игру Хачанова в матче против Зверева

Россиянин Карен Хачанов сыграл превосходно против представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. В ночь на 8 августа по московскому времени Хачанов встретится в финале с американцем Беном Шелтоном.

"Хачанов сыграл превосходно. Главное, что он выдержал психологически. По уровню мастерства Зверев выше, но Карен сумел выдержать тай-брейк, отыграл матчбол. Он контролировал свои действия. Концовка была очень драматичной, трудной и напряженной", - сказал Янчук.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии "хард".