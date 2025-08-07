Янник Синнер рассказал, для чего пользуется специальным фиксатором локтя

Опубликован видеоролик, на котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что пользуется специальным нарукавником не из-за боли в локте, а для лучшей чувствительности удара. Игрока заметили в фиксаторе перед стартом «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Сегодня я впервые надел этот рукав, потому что мне нравится ощущение. Он даёт мне чуть больше стабильности при ударе по мячу. Мне понравилось играть в нём на Уимблдоне. Посмотрим, что будет, когда станет очень жарко или влажно, потому что погода иногда меняется», — приводит слова Синнера Ubitennis.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 5 по 18 августа. Лидер мирового рейтинга Синнер является действующим чемпионом этого турнира. Янник пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после выступления на Уимблдоне-2025.