82-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира чилийца Алехандро Табило (104-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час 9 минут. За время игры Роман Сафиуллин сделал 11 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Табило выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Цинциннати Роман Сафиуллин сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.

«Мастерс» в Цинциннати проходит 7 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.