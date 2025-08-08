Хачанов назвал обидным поражение на тай-брейке в финале "Мастерса"

Россиянин Карен Хачанов испытывает разочарование после поражения от американца Бена Шелтона на тай-брейке в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Торонто. Об этом Хачанов заявил на церемонии награждения.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американца.

"Я играл в теннис шесть часов за последние два дня. Честно говоря, я немного устал, - сказал Хачанов, поздравив Шелтона с победой. - Обидно проигрывать на решающем тай брейке".

Хачанову 29 лет, он семь раз побеждал на турнирах ATP и впервые с 2018 года играл в финале "Мастерса". Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводились на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составил $9,1 млн.