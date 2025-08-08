Выяснилось место Мирры Андреевой в рейтинге WTA

Андреева сохранила за собой пятое место рейтинга WTA

Российская теннисистка Андреева сумела сохранить за собой пятую позицию обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мирра с 4948 баллами опережает в списке лучших спортсменок таких именитых коллег, как Мэдисон Киз (4579), Аманда Анисимова (3834) и Елена Рыбакина (3283).

При этом, Андреева продолжает быть первой ракеткой России. Ее отрыв от Екатерины Александровой в рейтинге WTA составляет более 2000 очков.

На минувшем турнире WTA-1000 в канадском Монреале Андреева сенсационно уступила в третьем круге американке Маккартни Кесслер.

Ранее Мирра отказалась от участия в турнире WTA, который должен был пройти в период с 7 по 18 августа в американском Цинциннати. Причиной отказа россиянке стала травма лодыжки, полученная на соревнованиях в Канаде.

18-летняя Андреева является победительница пяти турниров серии WTA (из них трёх — в одиночном разряде) — WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэлсе, WTA 500 в Брисбене (в паре), WTA 250 в Яссах.

