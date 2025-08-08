Хачанов поднялся в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 16-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшем турнире в Торонто Хачанов дошел до финала, где уступил американцу Бену Шелтону. Также в первую сотню рейтинга из россиян входят Андрей Рублев (11-е место), Даниил Медведев (15), Роман Сафиуллин (80).

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье - представитель Германии Александр Зверев.