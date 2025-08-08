Теннисист Бублик не против сыграть в Медиалиге

«Мне нравится медиафутбол. Поддерживаю 2Drots». Бублик не против сыграть в Медиалиге
Александр Бублик рассказал, что следит за медиафутболом.
– Сейчас популярен медиафутбол. Пришли бы вы на матч WINLINE Медиалиги или сыграли бы за какую-либо медиакоманду?
– Я слежу за медиафутболом, он мне безусловно нравится. Но меня никто никогда не приглашал. Может, я бы сыграл.
У меня тяжелый график. Но если бы пришло предложение, я бы его рассмотрел. Я не против. Из команд нравятся 2Drots, – рассказал теннисист.
«Ньюкасл» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере Коло-Муани (Флориан Плеттенберг)
Журова о самых популярных спортсменах России: «Овечкин – номер один. Большунов – второй, вокруг него ажиотаж. Дзюба – третий, он самый известный действующий футболист»
«Мне нравится медиафутбол. Поддерживаю 2Drots». Бублик не против сыграть в Медиалиге
«Ньюкасл» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере Коло-Муани (Флориан Плеттенберг)
Журова о самых популярных спортсменах России: «Овечкин – номер один. Большунов – второй, вокруг него ажиотаж. Дзюба – третий, он самый известный действующий футболист»
«Мне нравится медиафутбол. Поддерживаю 2Drots». Бублик не против сыграть в Медиалиге