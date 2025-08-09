Стал известен соперник Карена Хачанова во 2-м круге турнира в Цинциннати

Французский теннисист Валентен Руае в трёх сетах одолел австрийца Себастьяна Офнера и вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Цинциннати, где сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Их встреча состоится завтра, 10 августа, и начнётся в 18:00 мск.

Напомним, прошлой ночью Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в канадском Торонто 22-летнему американскому теннисисту Бену Шелтону. Матч длился 2 часа 48 минут и закончился победой американца в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Валентен Руае пробился в основную сетку Цинциннати через квалификацию.