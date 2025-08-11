Российский теннисист Даниил Медведев (12-й номер посева) досрочно завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга австралийцу Адаму Уолтону. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1.

Для 26-летнего Уолтона (85-я строчка рейтинга ATP) эта победа стала первой в карьере над игроком топ-20. В следующем круге австралиец встретится с чехом Иржи Легечкой (22-й номер посева).

Турнир в Цинциннати с призовым фондом $9,1 млн относится к категории ATP Masters 1000 - наиболее престижной после турниров Большого шлема. Соревнования на хардовых кортах продлятся до 18 августа, действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

