Соболенко обыграла Вондроушову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова на отказе француженки 95-й ракетки мира Леолии Жанжан вышла в третий круг турнира в Цинциннати.

В следующем круге турнира в Цинциннати Анисимова встретится с российской теннисисткой Анной Калинской, которая в своём матче второго круга в трёх сетах победила американку Питон Стирнс со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу.