Хачанов стартовал на супертурнире в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов добрался до финала полуторанедельного канадского "Мастерса", а в воскресенье стартовал на другом супертурнире - в американском Цинциннати. Это последняя основательная проверка сил перед заключительным в этом сезоне турниром "Большого шлема" - US Open.

В воскресенье в печать на корты Цинциннати также вышли Андрей Рублев и Даниил Медведев. А вот 80-я ракетка мира Роман Сафиуллин, начавший с первого круга, во втором раунде уступил датчанину Хольгеру Руне, занимающему девятую строчку рейтинга АТР (5:7, 6:7 (5:7).

В женском турнире категории WTA-1000 в третий круг пробились Екатерина Александрова (16-я в рейтинге) и Анна Калинская (34). Александрова обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии со счетом 6:4, 6:2, а Калинская в трех сетах справилась с американкой Питон Стирнс (53) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:1. Диана Шнайдер, увы, проиграла замыкающей топ-100 китаянке Юань Юэ (4:6, 6:1, 3:6). Для Шнайдер это третье поражение подряд. По итогам этого "тысячника" Диана впервые с августа 2024 года покинет сильнейшую двадцатку.

Действующими чемпионами в Цинциннати являются нынешние лидеры мирового рейтинга: белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер. Причем Синнер во втором раунде одержал самую быструю победу в сезоне-2025. За 59 минут он выбил из сетки колумбийца Даниэля Элаи Галана (6:1, 6:1).