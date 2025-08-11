Медведев проиграл 85-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Адаму Уолтону в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати - 7:6 (7:0), 4:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

Медведев, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, проиграл сопернику, который идет на 85-й строчке в этом списке.

В поединке с Уолтоном россиянин 18 раз подал на вылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-поинтов.

Чуть ранее в третий круг в Цинциннати вышел Андрей Рублев, победивший в двух сетах американца Лернера Тьена - 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником Рублева будет Алексей Попырин (Австралия).

Еще один россиянин Карен Хачанов в матче второго круга сыграет против француза Валентена Руае.