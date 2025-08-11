Кафельников рассказал о психологических проблемах нынешних теннисистов

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, работающий сейчас вице-президентом Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался о психологических проблемах нынешнего теннисного поколения и сравнил ситуацию с 1990-ми, когда играл он сам.

«Они [проблемы] всегда были, просто сейчас такое время, век интернета, где всё на виду. А в 90-х интернета не было, и никто ни соцсетями, ничем подобным не занимался. А проблемы такого рода всегда были, у всех были психологические спады, психологические срывы. Столько было примеров, что мама не горюй, просто это никто не афишировал, нигде это не упоминается. А сейчас это происходит, потому что все это знают, каждый об этом говорит. Поэтому всё тут сбалансированно. Если у тебя ментальный спад, это твои проблемы. Не можешь — иди ищи другую профессию. А то все хотят зарабатывать миллионы долларов, но при этом ничем не жертвовать. Так не бывает. Ищи тогда что-то другое — я не знаю, в городки там иди играть, где нету психологического срыва. Или в кёрлинг, где спокойно кидаешь эти камни на льду и кайфуешь. И никто от тебя ничего не требует. Хотя там тоже что-то требуют, там тоже есть спортивный принцип. Но все хотят в теннис, все хотят огромные заработки, ну и не плачьте тогда. Не бывает всё коту масленица. Ещё раз говорю: нужно чем-то жертвовать — своим временем, своим здоровьем, если ты хочешь добиваться каких-то результатов и иметь какие-то материальные блага», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Евгений Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (в течение шести недель).