Назван самый стабильный теннисист России в текущем сезоне

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высоко оценила уровень игры российского теннисиста Карена Хачанова в текущем сезоне.

© Пресс-служба TROFE

«Не скажу, что Карен сейчас сильнейший теннисист в России. Но по стабильности — да, он в этом году показывает более стабильные результаты, чем другие наши ребята. Прежде всего, Карен — большой молодец. Давно мы не видели его в финале такого крупного турнира, да и вообще у него очень хорошие, стабильные результаты в этом сезоне. Рано или поздно он должен был выйти на свой лучший теннис, наиграть себе уверенности», — приводит слова Петровой ТАСС.

Сегодня, 11 августа, Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором раунде он обыграл 24-летнего француза Валентена Руае (104-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Ранее россиянин дошёл до финала «Мастерса» в Торонто, где проиграл американцу Бену Шелтону.