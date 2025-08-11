Потапова и Данилович проиграли в первом круге парного разряда в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в американском Цинциннати, уступив в стартовом матче турнира итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Эррани и Паолини выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из восьми. Данилович/Потапова подали за матч два эйса, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге парного турнира в Цинциннати Жасмин Паолини и Сара Эррани сыграют с датско-польским дуэтом Клара Таусон/Магда Линетт.