Длинный календарь в теннисе в 2025 году: сколько турниров надо играть, что говорят Медведев, Рублёв, Синнер, Алькарас

Вместе с экспертами разбираемся, почему жалобы спортсменов на напряжённый график справедливы лишь отчасти.

В последние годы теннисисты всё чаще и чаще жалуются на напряжённый календарь. Мол, сейчас приходится играть столько турниров, что на всё остальное времени не остаётся. Это едва ли не единственный вопрос, в отношении которого спортсмены выступают единым фронтом — как топы, так и теннисисты послабее, как мужчины, так и женщины. Кто-то высказывается более остро, кто-то — менее, но общий тон не меняется. Действительно, сезон стартует в начале января, а то и в конце декабря предыдущего года, а заканчивается Итоговым турниром в середине ноября. И это для ведущих игроков, а женские «челленджеры» проводятся даже в декабре.

По мнению первой ракетки России Андрея Рублёва, только такие теннисисты, как Янник Синнер и Карлос Алькарас, могут позволить себе пропускать менее значимые турниры, поскольку на «Шлемах» и «Мастерсах» всё равно заберут своё. «Нужно быть как Синнер или Алькарас, которые выигрывают «Мастерсы» и могут себе позволить два-три турнира пропустить, отдохнуть и потом ехать на другие турниры. Другим же игрокам приходится играть чуть ли не каждую неделю. Это, конечно, выматывает и очень тяжело, потому что физически не хватает сил», — говорил Рублёв в интервью «Советскому спорту» в мае.

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев признавал, что сознательно идёт на пропуск некоторых турниров категории ATP-500, чтобы избежать истощения и выгорания. «Думаю, что календарь в целом должен быть другим, потому что, например, я пропустил несколько турниров. Я не играл Мюнхен, Барселону и не буду играть Гамбург, хотя это всё «пятисотники». То, что не играю там — я, возможно, позволяю кому-то другому заработать эти 500 очков — а это довольно много. Но если играть все турниры, то это 10 недель подряд, что плохо для тела и для психологического состояния», — говорил Даниил на одной из пресс-конференций во время «Мастерса» в Риме.

Те же Синнер и Алькарас под разным углом смотрят на проблему. Янник более сдержан, чем Карлос. По словам итальянца, у теннисиста всегда есть выбор, играть или не играть. «Очевидно, что в последние годы сезон довольно длинный. Но мы, игроки, всё ещё можем выбирать, где играть, а где нет. Да, конечно, есть обязательные соревнования. Несмотря на всё, ты как игрок имеешь выбор. Я думаю в таком направлении.

В этом году действительно очень плотное расписание соревнований, очень много турниров. Если хочешь — ты играешь, если не хочешь — не обязан этого делать. Например, в прошлом году, а также в этом году я не играл некоторые турниры, потому что хотел потренироваться. За этим стоит определённый выбор. В общем, да, сезон достаточно длинный, поэтому иногда бывает нелегко», — говорил Синнер на пресс-конференции в Пекине в сентябре 2024 года.

Алькарас же откровенно признавался, что порой просто не чувствует мотивации. «Иногда я вообще не чувствую мотивации. Это на самом деле сложный момент. Как я уже много раз говорил, календарь настолько плотный, очень много турниров, практически нет выходных или их не так много, как хотелось бы. Иногда мне очень хочется взять несколько дней для себя, но я не могу, потому что мне нужно тренироваться, нужно путешествовать, нужно проходить через смену часовых поясов, через джетлаг, когда летаешь по всему миру.

Так что да, иногда мне не хочется ехать на турниры, не буду врать. Я уже несколько раз чувствовал, что не хочу ехать на какой-то турнир, потому что хочу остаться дома с семьёй или друзьями. И мне нужно найти мотивацию, чтобы просто поехать и показать достойный теннис», — заявил он на той же пресс-конференции в Пекине в сентябре 2024-го.

И это Алькарас, который ещё молод и, по идее, должен испытывать спортивный голод, несмотря на то что у него и так уже куча титулов. По мнению Карлоса, если в ближайшее время ситуация не изменится, теннисисты всё чаще и чаще будут пропускать турниры. «Я из тех игроков, которые считают, что в течение года проходит много турниров, обязательных турниров, и, вероятно, в течение следующих нескольких лет их будет ещё больше. Так что, я полагаю, они собираются в каком-то смысле убить нас (смеётся). Уже сейчас у нас много травм из-за мячей, из-за календаря, из-за многих других моментов. Так что, возможно, в какой-то момент многие хорошие игроки будут пропускать большое количество турниров из-за этого, потому что они должны думать о своём теле, заботиться о себе. У них есть семьи, у них есть много других дел в жизни, кроме тенниса. Так что им приходится заботиться и об этом. Думаю, всё это заходит слишком далеко», — добавил он.

Обязательные турниры — это такие соревнования, которые в любом случае учитываются в рейтинге теннисиста, даже если он не заявился на них. К примеру, в мужском туре это четыре «Шлема», восемь «Мастерсов» (то есть все, кроме Монте-Карло) и четыре турнира ATP-500, хотя бы один из которых необходимо отыграть после US Open; при этом в качестве «пятисотника» может быть зачтён необязательный «Мастерс» в Монте-Карло. В зачёт игроку идёт 19 турниров: опять-таки четыре «Шлема», восемь «Мастерсов» и ещё семь лучших результатов, показанных на всех остальных соревнованиях. А если теннисист пробился на Итоговый, то этот турнир идёт ему в зачёт 20-м, в качестве своего рода бонуса.

Ранее в этом году Алькарас рассказывал, что ведёт диалог с ATP по этому вопросу. «Мы пытаемся немного изменить календарь, посмотреть, смогут ли они убрать несколько турниров, чтобы у нас было больше времени на отдых, больше каникул. Это непросто, но мы пытаемся обсудить это», — приводит слова испанца издание Financial Times.

Высказывают своё мнение и женщины. «Конечно, дело в календаре. Мы не будем стабильными, выступая каждую неделю на протяжении многих лет. Сейчас эти турниры может выиграть кто угодно. Я чувствую, что календарь не идёт нам на руку. Опять же, нам нужно менять континенты, менять покрытия, мячи. Это всё непросто, поэтому я не удивлена», — заявила Ига Швёнтек на пресс-конференции в Дубае в 2025-м.

А в 2023-м полька сокрушалась, что игроки «бьются головой о стену». «Многое можно улучшить. Мы, игроки, недовольны календарём на следующий год и тем, что выросло количество обязательных турниров и ограничений, связанных с тем, как мы с них снимаемся. Мы хотим это изменить. Нам нужно больше баланса и времени дома.

Иногда мы бьёмся головой о стену. Некоторые решения выглядят как результат обещаний третьим сторонам – федерациям, организаторам соревнований. И мы узнаём о них, когда они уже приняты. Это вызывает недовольство. Только некоторые игроки знали о реформе календаря, и WTA не должна допускать повторения такой ситуации – ведь считается, что это организация, созданная для игроков», — цитирует её Rzeczpospolita.

Всё ради рейтинга

Справедливы ли жалобы? В какой-то мере да. Теннисисты играют ради того, чтобы занимать как можно более высокое место в мировой классификации. Рейтинг — это всё. Это и удобный жребий, и возможность подписывать более выгодные контракты с рекламодателями и спонсорами. Возникает замкнутый круг, только в положительном смысле. Поднимаешься в рейтинге — получаешь хороший жребий — улучшаешь результаты на турнирах — и поднимаешься ещё выше.

Но так было не всегда. ATP стала публиковать рейтинг в 1973 году, и изначально таблица составлялась исходя из средних значений. Очки, набранные за 52 недели, делились на количество сыгранных турниров (минимальный делитель — 12, количество турниров, которое, по мнению авторов идеи, позволяло считать игрока полноценным профессионалом). То, сколько очков можно было заработать на турнире, зависело от призового фонда, размера сетки и — внимание — соперников. Да-да, за победы над сеяными игроками начислялись бонусные очки.

В теннисном мире порой указывают, что одним из недостатков нынешней системы является то, что не имеет значения, кого ты обыграл, — важно лишь то, до какой стадии ты дошёл. К примеру, Евгений Кафельников после поражения Даниила Медведева от Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 написал в соцсетях: «Опять и снова! 172-й игрок побеждает второго лучшего игрока мира на турнире «Большого шлема» и получает те же очки, что и остальные 64, за выход во второй раунд! Рейтинговая система такая дерьмовая!»

С 1983 года бонусные очки стали рассчитываться на основе рейтинга побеждённого игрока — в зависимости от того, входит ли он в топ-75 (а потом в топ-150), а если да, то на каком месте. От бонусных очков отказались в 2000 году. Однако ещё раньше состоялось важнейшее изменение самой схемы подсчёта. Главный недостаток изначальной системы был очевиден. Теннисист мог выиграть какой-нибудь малозначимый турнир — и опуститься в рейтинге, ухудшив свой средний показатель. Поэтому с 1990 года в зачёт спортсменам стали записывать 14 лучших турниров за последние 52 недели, в 2000 году это число увеличили до 18, а в 2021-м — до 19.

Рост количества обязательных турниров в ATP

Год 1973 1990 2000 2021 Турниры 12 14 18 19

Сейчас игрокам приходится играть в полтора раза больше обязательных турниров, чем 50 лет назад. С другой стороны, нельзя сказать, что раньше ведущие теннисисты проводили меньше матчей, чем теперь. Если составить топ-6 Открытой эры по количеству проведённых встреч, то в него попадут три представителя традиционной «Большой тройки», то есть теннисисты, которые сравнительно недавно брали «Шлемы» и «Мастерсы», и три героя прошлых лет.

Лидеры по количеству матчей в истории (Открытая эра)

«Так было всегда»

В этой связи интересно вспомнить, что по этому поводу думают гвардейцы. Уж Федерер-то, находящийся на второй строчке в этой исторической таблице, знает, о чём говорит. С 2000 по 2019 год швейцарец каждый сезон проводил какое-то невероятное количество матчей — в среднем в районе 80 — и пачками брал титулы. Единственным исключением стал сезон-2016, в котором Федерер травмировал колено, а потом повредил спину. По ходу карьеры Роджер дважды преодолевал отметку в 90 игр за сезон. И «виноват» в этом он сам. Все крупные турниры, кроме Итогового, проводятся по олимпийской системе, а при ней, чем больше побеждаешь, тем больше играешь.

Роджер ещё в 2011 году давал понять, что, чем больше турниров, тем лучше. «Лучше иметь слишком много турниров, чем слишком мало. Сезон не может быть слишком длинным, раз уж Энди Маррей запросил уайлд-кард [в Базель].

Сезон всегда был долгим и тяжёлым. Именно это делает теннис таким интересным. Представьте, что раньше большинство топ-игроков ещё и в паре играли. В теннис играет много людей, не только топы. Есть ребята, которые не побеждают каждую неделю, которым нужны турниры, нужна работа», — приводит его слова Sports Illustrated.

И семь лет спустя Федерер не изменил своего мнения, когда постепенно приближался к концу карьеры. «Можно вычеркнуть из расписания 20 турниров, но не думаю, что кто-то поддержит такой вариант. Это не нужно ни соревнованиям, ни игрокам вне топ-100. Сами спортсмены должны лучше работать. Нужно правильно расставить приоритеты и выстроить расписание на сезон так, чтобы к концу года оставались силы. У нас нет контрактов, мы можем уходить в отпуск, когда захотим, и это прекрасно. Да, это многим не нравится, но это привилегия», — говорил в 2018 году Роджер, чьи слова приводит Sport365.

Так что же получается, современные игроки жалуются на пустом месте? Вовсе нет. Коммерциализация профессионального спорта вообще и тенниса в частности привела к тому, что от нынешнего топ-игрока требуется гораздо больше, чем 30-40 лет назад. Этот аспект также подсвечивают, пусть и не столь явно.

В прежние времена теннисисты и особенно теннисистки, бравшие одиночные «Шлемы», побеждали и на парных турнирах. Мужчин, вынужденных играть матчи в пятисетовом формате, это касается в меньшей степени, женщин — в большей. Рой Эмерсон, Род Лэйвер, Джимми Коннорс, Евгений Кафельников, Маргарет Корт, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Билли Джин Кинг — все они брали мэйджоры как в одиночке, так и в паре. Сейчас лишь Кори Гауфф может похвастаться тем, что у неё есть титулы на ТБШ в обоих разрядах, завоёванные в одной фазе карьеры. Арина Соболенко, двукратная чемпионка мэйджоров в паре, тут не совсем подходит. Белорусская теннисистка бросила играть пару, когда вышла на топовый уровень в одиночке.

Секрет приоткрыл Кафельников, который в одиночном разряде выиграл два мэйджора, а в парном — четыре. Собственно, секрета-то как такового и нет. «Провёл большую работу над тем, чтобы подготовить свой организм к таким нагрузкам, поэтому мне это удавалось. Я очень любил соревноваться, мне нравился процесс игры, соперничество, причём намного больше, чем тренировки. Хорошо это было, плохо это было — мы сейчас не будем углубляться в прошлое. Но мне, как выясняется, это очень помогало.

Я всё время держал свой организм в игровом тонусе. И поэтому у меня не было таких больших, так сказать, глубоких спадов в карьере. Благодаря тому, что я ещё вдобавок знал свой организм очень-очень чётко – когда нужно сбросить нагрузку, а когда нужно прибавить. Но это всё с опытом приходит, больше ни с чем», — рассказал Евгений в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В одиночном разряде Кафельников завоевал 26 титулов, а в парном — на один больше. Пожалуй, прекрасное доказательство двужильности лучшего российского теннисиста 1990-х. Разбивка по сезонам впечатляет — ни одного провального за всё время выступлений на высшем уровне.

Титулы Евгения Кафельникова

Сезон 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Всего Одиночный разряд 3 4 4 3 3 3 2 2 2 0 26 Парный разряд 4 4 5 2 2 1 2 3 1 2 27

Однако в наше время об успешной карьере в парном теннисе можно забыть, если хочешь добиться успеха в одиночном разряде — времени не хватает ни на что. «Я считаю, что нам не нужно начинать сезон с 27 декабря, когда стартует United Cup, и продолжать его до 19 или 20 ноября, когда заканчивается Итоговый. А ведь если после этого играть на Кубке Дэвиса, то будет ещё дольше. Так что совершенно нет времени на отдых. Что ещё важнее, нет времени на подготовку тела. Нет времени на наращивание мышц. Нет времени, чтобы просто сказать, что я не буду прикасаться к теннисной ракетке в течение месяца и буду только физически готовиться к долгому и очень сложному сезону. У нас нет такого времени. Мы возвращаемся из отпуска и сразу же начинаем заниматься теннисом, потому что через две-три недели нам предстоит играть в Австралии», — говорил Александр Зверев на одной из пресс-конференций в сентябре 2024 года.

Кроме того, общий уровень игроков вырос и, что ещё важнее в данном контексте, подравнялся. «Почти все уже умеют обороняться. Вы видели Райлли Опелку (рост американца составляет 211 см. — Прим. «Чемпионата»)? Он бегает, может, похуже, чем я или Карлос, но всё равно очень хорошо обороняется. Он может бегать, играть долгие розыгрыши и всё такое. А лет 10 назад парни моего роста не умели играть долгие розыгрыши вообще. Они играли только на подачах и ударах с лёта. Так что игра развивается.

Такое и в футболе. Смотришь игру из 1980-х, много красивых голов, но в защите замечаешь: вау, да они вообще не двигаются. А сейчас все бегают туда-сюда все 90 минут игры. Интенсивность очень возросла. И так в каждом виде спорта. Так что да, уже очень много игроков могут хорошо обороняться и атаковать с разных позиций, поэтому в игре теперь гораздо более важна физика, и, как мне кажется, поэтому сейчас силы более равны», — а это слова Медведева, сказанные на пресс-конференции во время «Мастерса» в Мадриде в этом сезоне.

«За деньги они играют где угодно»

Президент ATP Андреа Гауденци не мог пройти мимо жалоб спортсменов. «У нас не так, как в футболе или баскетболе, где игроков нанимает клуб. Теннисисты — независимые работники, которые могут сами определять свой график. Да, рейтинг заставляет их играть, но все отталкиваются прежде всего от самых крупных турниров: «Шлемов», «Мастерсов» и Итогового турнира.

Некоторые игроки предпочитают проводить много выставочных матчей вне тура. В других видах спорта такого не наблюдается. Вопрос в том, хотите вы вкладываться в игру внутри тура или за его пределами? Сокращение сезона? Да, но тогда придётся сократить количество турниров ATP-250. Теннисисты могут играть меньше выставочных турниров и проводить больше времени на отдыхе», — приводит слова Гауденци, сказанные в декабре 2024 года, Punto de Break.

А легендарная Билли Джин Кинг не сумела сдержать иронию. «Забавно наблюдать, как они постоянно жалуются. Но когда у них есть месяц отдыха, они участвуют в выставочных турнирах. Говорят, что им нужно отдохнуть, однако за деньги играют где угодно. Для меня это недопустимый аргумент — протестовать, а потом делать это», — цитирует её то же издание.

Даёшь «Мастерсы» по две недели?

Важным фактором раздувания расписания стал постепенный переход «Мастерсов» на двухнедельный формат. Изначально двухнедельными были только Индиан-Уэллс и Майами, а теперь, напротив, лишь два турнира из девяти (Монте-Карло и Париж) проходят в одну неделю.

«Есть девять «Мастерсов», и они обязательные. Монте-Карло и Париж — две лучшие недели для болельщиков и игроков. Ты приезжаешь, играешь пять матчей и уезжаешь. Тебе не нужно оставаться дольше, чтобы тренироваться между матчами. Раньше все «Мастерсы» были такими, и игрокам это очень нравилось.

Думаю, это тот вопрос, над которым ATP должна серьёзно задуматься и найти решение. Честно говоря, не слышал ни одного игрока, который бы говорил, что ему нравятся двухнедельные «Мастерсы». Не думаю, что это нравится даже болельщикам. Им не нравится ждать два дня, пока их любимый игрок снова сыграет. Понимаю, что теннис — это бизнес. Но не уверен, что этот бизнес-план сейчас работает хорошо», — сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.

Насчёт слов о бизнес-плане со Зверевым можно поспорить. Призовые на турнирах «Большого шлема» растут из года в год, и нарушить этот тренд смогла лишь пандемия; да и то падение оказалось максимально коротким, и дальнейший рост продолжился. Хотя в целом Александр говорит дельные вещи. Теннисистов, не выдерживающих напряжённого графика, становится всё больше. Алехандро Давидович-Фокина на «Мастерсе» в Торонто дошёл до четвёртого круга. В матче с Андреем Рублёвым испанский теннисист снялся при счёте 0:3 в третьем сете. После игры Алехандро высказал недовольство плотным календарём. «Всё хорошо. Но этот календарь… О боже», — написал он в X.

Александр Бублик вообще решил пропустить оба североамериканских «Мастерса», чтобы отдохнуть. На встрече с журналистами в Москве Бублик заявил, что ему не нравится двухнедельный формат таких турниров. «Считаю, сезон должен быть короче. И увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются… Наши призовые же не выросли от этого никак.

Мне это не нравится как игроку, потому что я должен больше работать и получать столько же. Я должен терять месяц жизни. При этом если я проиграл на первой неделе первого «Мастерса», то должен где-то сидеть лишнюю неделю. То есть это дополнительные расходы, и при этом мы никакого бонуса за это не получаем. Для нас это лишняя работа за те же самые деньги», — сказал Александр.

И даже финалист Торонто Карен Хачанов по ходу соревнований заметил, что турнир кажется немного затянутым. «Если говорить о формате проведения «Мастерса» – турнир кажется немного затянутым. Как будто это что-то среднее между «Большим шлемом» и «Мастерсом» в том виде, в котором он был раньше. С другой стороны, мы играем до трёх сетов, у нас каждый второй день выходной, и я не могу на это пожаловаться», — сказал Хачанов на одной из пресс-конференций.

Не было ясно, найдёт ли в себе силы Карен сыграть в Цинциннати. Нашёл! И выиграл первую встречу.

В финале женского турнира Canadian Open Виктория Мбоко победила Наоми Осаку. WTA предоставила им обеим так называемый performance bye в Цинциннати — довольно редкая штука. Мбоко и Осака, не будучи сеяными (в топ-32 рейтинга они попали уже после жеребьёвки), получили право стартовать со второго круга. И даже эти привилегии не убедили теннисисток выступить в США. Виктория и Наоми устали настолько сильно, что, в отличие от Хачанова, снялись с турнира ещё до его начала.

Дарья Касаткина в декабре 2023 года рассказывала, что её организм банально не выдерживает нагрузки, которую испытывают современные теннисисты. «Я больше не могу путешествовать. Я не могу собирать свои вещи… Эти самолёты, переезды… Когда не можешь общаться с людьми из разных стран, постоянно меняешь постель, пакуешь и распаковываешь чемоданы каждую неделю… Я просто не могу больше этого делать. Моё тело просто говорит мне, чтобы я уже отвалила. Уже третий раз за полтора месяца у меня болит горло, и вообще моё состояние непонятно. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Это просто полный бред», – поделилась эмоциями Касаткина в своём блоге в YouTube.

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде Елена Веснина отметила ещё один момент, на который далеко не все обращают внимание. «Теннисисты оплачивают проживание своим тренерам, платят зарплату — для них это получается невыгодно. Они же получают такие же призовые, но при этом увеличиваются расходы на команду», — сказала она в интервью «Чемпионату».

А вот Медведеву, наоборот, нравится двухнедельный формат «Мастерсов». На таких турнирах теннисисты не так часто проводят по два матча подряд, а в недельном формате игры могут идти без передышки, особенно на решающих стадиях — четвертьфинал в пятницу, полуфинал в субботу и финал в воскресенье. «Всегда говорил, что мне нравятся двухнедельные турниры с выходными. Мне нравится получать такие выходные, когда я могу провести время с семьёй и насладиться Римом», — говорил он во время «Мастерса» в столице Италии.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова тоже положительно относится к расширению «Мастерсов», но понимает и недовольных. «Такое гораздо интереснее для публики. Те, кто играет одиночку, имеют время между матчами восстановиться, отдохнуть и потренироваться. Если ты хорошо играешь, организаторы тебе оплачивают проживание. С другой стороны, я понимаю игроков. Проще быстро сыграть турнир и уже заявиться на следующий», — говорит Петрова в интервью «Чемпионату».

В то же время нельзя сказать, что решение о расширении формата «Мастерсов» принимали без учёта мнения теннисистов. Такие вещи ATP обсуждает с профсоюзом игроков. И если были приняты какие-то решения, которые, быть может, не всем нравятся, то жаловаться на это по меньшей мере нелогично.

И это мы затрагиваем только физику. А психологические проблемы? Ник Кирьос, Люка Пуй, Кей Нисикори признавались, что боролись с депрессией. Вероника Кудерметова не далее как в прошлом месяце констатировала, мол, мы, теннисисты, живём с эмоциональным выгоранием.

В отношении таких спортсменов Кафельников занимает жёсткую позицию. «В 1990-х интернета не было, и никто ни соцсетями, ни чем-либо подобным не занимался. Проблемы такого рода всегда были, у всех были психологические спады, психологические срывы. Столько было примеров, что мама не горюй, просто это никто не афишировал, нигде это не упоминается. А сейчас это происходит, потому что все это знают, каждый об этом говорит.

Если у тебя ментальный спад, это твои проблемы. Не можешь — иди ищи другую профессию. А то все хотят зарабатывать миллионы долларов, но при этом ничем не жертвовать. Так не бывает. Все хотят в теннис, все хотят огромные заработки, ну и не плачьте тогда», — говорил он в том же интервью «Чемпионату».

Так что же делать?

Теннисисты ведут диалог с ATP, но, как исправить ситуацию, не совсем понятно. Всё упирается в деньги. По словам Зверева, организация не может просто взять и отозвать лицензию у турниров, которые уже приобрели её. «Турниры стоят денег, АТР-250 стоит определённое количество денег, АТР-500 стоит определённую сумму денег. На «Мастерсах» лицензия стоит определённых денег. Вы не можете просто отнять их.

Нельзя просто сказать: знаете что, с сегодняшнего дня вы не проводите турниры. ATP должна найти деньги, чтобы вернуть этим турнирам лицензию, которую они купили, а это миллионы, миллионы и миллионы долларов. Так что всё не так просто. АТР не может сказать: знаете что, со следующего года мы решили, что Турин будет проводиться после US Open, а Париж-Берси и, не знаю, Антверпен, Стокгольм, Чэнду и всё остальное — этого просто не будет. Так не бывает. У них есть лицензии. Они купили турниры. Они купили права на проведение этих турниров.

Сделать меньше обязательных турниров? Но как? Опять же, всё упирается в лицензирование. У них есть лицензия на проведение обязательных соревнований. У Парижа-Берси есть лицензия на обязательный турнир. У Шанхая лицензия на обязательный турнир. Это всё стоит дополнительных денег. Нельзя просто сказать: знаете, мы решили, что не хотим обязательных соревнований», — говорил он на пресс-конференции.

А Стефанос Циципас предлагал перестроить календарь так, чтобы игрокам не приходилось тратить время на долгие перелёты по ходу сезона. В сентябре 2024 года грек написал большой пост на эту тему, однако позже удалил его. «А если перейти от количества к качеству? Представьте, что турниров стало меньше, но каждый из них стал важнее. Дело не в плотном графике, а в том, чтобы дать нам, игрокам, достаточно времени на восстановление, чтобы мы всегда были готовы выложиться на корте по полной.

Решением могла бы стать система ротации для небольших турниров. Вместо того чтобы гоняться за соревнованиями по всему миру каждую неделю, турниры могли бы меняться местами: один год в Южной Америке, следующий — в Азии. Это позволило бы болельщикам по всему миру наслаждаться спортом, а игрокам — давать передышку и продвигать теннис по всему миру без утомительных поездок.

Сокращение сезона также может иметь большое значение. Речь идёт не только о предотвращении травм, но и о том, чтобы теннисисты оставались в игре дольше. Меньший износ означает больше лет игры на высшем уровне, более сильное соперничество и более качественные матчи. И, давайте будем честны, болельщики хотят видеть лучших игроков на пике формы», — писал он.

Идея Циципаса, безусловно, интересная, но нуждается в дополнительной проработке. К примеру, не пресытятся ли болельщики теннисом, если в одном и том же регионе проведут несколько турниров подряд?

Решением могло бы стать постепенное уменьшение количества турниров, растянутое на несколько лет. Сильнейшие теннисисты, вероятно, сейчас поддержали бы такой ход — они-то всё равно заберут свои призовые на «Шлемах» и «Мастерсах». А что тогда делать всем остальным игрокам, менее мастеровитым и талантливым, которые лишатся законного заработка? И как строить карьеру?

Готового рецепта не может быть в принципе. Зато примерно понятно, чего не нужно (или не нужно было) делать. Кафельников, несмотря на свои слова о жалующихся теннисистах, решение об удлинении «Мастерсов» считает абсурдным, поскольку сделано это исключительно ради увеличения прибыли организаторов. Сокращать количество турниров уровнем ниже (то есть «пятисотники» и ATP-250) тоже нельзя, поскольку тогда исчезнет тот самый средний класс теннисистов, которые на «Шлемы» не претендуют, а на «челленджерах» им неинтересно.

Один совет у шестикратного чемпиона ТБШ в обоих разрядах всё же имеется. «Тренироваться больше надо. Хотя тут палка о двух концах. Нужно знать свой организм, как правильно тренироваться. У меня реальной формулы нет. Травмы — часть спорта, без которой никуда не денешься. Не травмируется тот человек, который ничего не делает. Спорт сопряжён с нагрузками и травматизмом. Хочешь или нет, у тебя будут травмы», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Вторит ему и Веснина. «Нужно отталкиваться от количества нагрузок, которое на себя взваливает теннисист. Команда должна грамотно распределять календарь и нагрузки игрока. У теннисиста должно быть время на восстановление и подготовку к турнирам. В приоритете должно стоять сохранение своего здоровья. Травмы неизбежны: нагрузки сумасшедшие, очень возросли скорости. Но многие теннисисты стали внимательнее относиться к своему здоровью», — такое мнение высказала Елена в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский также полагает, что травмы, к сожалению, представляют собой неотъемлемую часть жизни профессионального спортсмена. А минимизировать риски можно, соблюдая правильный режим. «Для этого нужны дисциплина, физподготовка, растяжка, питание, восстановительные процедуры. Много составляющих. Это длинная цепочка, которую, наверное, многие не соблюдают. Из-за этого столько травм», — предположил Ольховский в интервью «Чемпионату».

По мнению Надежды Петровой, теннисный сезон стоило бы сократить. Соревнований настолько много, что у участников порой не остаётся времени на тренировки. «Такое впечатление, что в мужском теннисе нет перерыва. Очень рано начинается и поздно заканчивается сезон. Так физически очень тяжело. Делается много затяжных турниров. Мы уже привыкли к Индиан-Уэллсу и Майами, но начали так делать и в Европе и Америке. Ощущение, что теннисисты всегда на турнирах. Нет времени выдохнуть, сделать брейк и потренироваться», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

А наиболее радикальное предложение исходит от заслуженного тренера России Виктора Янчука. По мнению специалиста, из тура следует убрать травяные турниры — или, по крайней мере, перенести их на другие покрытия. «У меня есть давно созревшее мнение. Нужно убирать траву. На Уимблдоне красивый газон, есть традиции, но посмотрите, сколько там происходит падений и травм. Это бьёт все рекорды и сказывается на состоянии игроков.

Трава не держит современные скорости. Смены направления на больших скоростях трава не выдерживает. Надо что-то делать. Либо пробовать другую искусственную траву, либо менять покрытие. Американцы в своё время перешли на хард, как и австралийцы. Англичане консервативные, но трава сказывается на качестве игры и здоровье теннисистов», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А что, прецедент в истории имеется. В календаре ATP и WTA уже давно нет турниров на ковре. Это покрытие попало в немилость главным образом из-за повышенной травматичности игроков. А вы бы согласились на Уимблдон на харде или грунте?

Таким образом, проблема сложного календаря действительно существует. Но жалобы теннисистов справедливы лишь наполовину. Все эксперты в один голос говорят о необходимости правильного режима тренировок — значит, в этом определённо что-то есть. Если теннисист всё время в тонусе, сбить с толку его не так-то просто. Держать форму на должном уровне легче, чем давать себе какие-то послабления, а потом догонять более дисциплинированных соперников. Мотивация зашкаливает — титулы, известность, слава, деньги, в конце концов. Спортивная медицина шагнула далеко вперёд с 1990-х годов, не говоря уже о более ранних временах. Так что всё в руках спортсмена — было бы желание.

Кроме того, есть смысл сократить количество обязательных турниров. Такой шаг будет побуждать теннисистов делать ставку на качество. Опять же, в одночасье этого не сделаешь, а вот за несколько лет такую операцию вполне можно провернуть. Сокращение количества обязательных турниров не только даст теннисистам больше свободы в планировании графика выступлений, но и повысит ценность каждого соревнования в глазах игроков, организаторов и болельщиков.

Порой создаётся впечатление, что спортсмены, организаторы турниров, ATP и WTA не всегда слышат друг друга. Особенно удивительно, что это происходит в нашу информационную эпоху, когда любое мало-мальски значимое высказывание или действие становится достоянием общественности. Чтобы улучшить взаимодействие, заинтересованным сторонам даже не нужны соцсети и СМИ. Все важные решения есть смысл обсуждать внутри сообщества, а уже потом, когда согласие будет достигнуто, объявлять о чём-то прессе. В этом случае не будет складываться впечатление, что решения принимаются вопреки мнению теннисистов.