Соболенко поставила рекорд для женского тенниса в Открытой эре

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла все 17 тай-брейков в рамках одного соревновательного года, что является рекордом для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года).

Соболенко достигла такого результата после победы в первом сете матча третьего круга турнира в Цинциннати (США) над Эммой Радукану (Великобритания) со счетом 7:6 (7:3). Арина с трудом, но одолела Радукану в трех партиях - 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) - и пробилась в следующий круг. Теперь Соболенко ждет противостояния с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Отметим, что тай-брейк в теннисе - это укороченный гейм, который используется для определения победителя сета, если счет в партии составляет 6:6. Для выигрыша тай-брейка необходимо набрать минимум семь очков и опередить соперника не менее чем на два очка.