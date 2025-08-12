Соболенко рассказала о трудностях в матче с Радукану

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о трудностях в матче с чемпионкой US Open — 2021 из Великобритании Эммой Радукану в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Арина обыграла Эмму со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

