Соболенко рассказала о жаре в Цинциннати

Соболенко о жаре в Цинциннати: «После матча 10 минут не хотела вылезать из ледяной ванны»
Арина Соболенко высказалась о жаре в Цинциннати.
Вчера Артур Риндеркнеш снялся из-за теплового удара, а Соболенко и Эмма Радукану провели на корте больше трех часов.
«Я 10 минут провела в холодной ванне. В прошлый раз во Флориде выдержала там только минуту. Жара была такая, что не хотелось вылезать, вышла только потому, что надо было на пресс-конференцию», – сказала Соболенко.
