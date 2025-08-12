Соболенко о жаре в Цинциннати: «После матча 10 минут не хотела вылезать из ледяной ванны»

Sports.ru

Арина Соболенко высказалась о жаре в Цинциннати.

Соболенко рассказала о жаре в Цинциннати
© Sports.ru

Вчера Артур Риндеркнеш снялся из-за теплового удара, а Соболенко и Эмма Радукану провели на корте больше трех часов.

«Я 10 минут провела в холодной ванне. В прошлый раз во Флориде выдержала там только минуту. Жара была такая, что не хотелось вылезать, вышла только потому, что надо было на пресс-конференцию», – сказала Соболенко.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости