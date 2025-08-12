Фриц рассказал об отключении электричества во время матча в Цинциннати

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, чем занимался во время 90-минутного перерыва из-за отключения электричества в Цинциннати. В третьем круге «Мастерса» Тейлор обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

© Чемпионат.com