Хачанов высказался о поражении в финале в Торонто

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как оценивает своё выступление на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Россиянин в финале проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7.

