45-летняя Винус Уильямс сыграет на US Open

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) предоставил специальное приглашение (wild card) американке Винус Уильямс для участия в турнире. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Уильямс 45 лет, она выигрывала US Open в 2000 и 2001 годах. Всего на счету американки 49 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). В паре американка завоевала 22 трофея под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Уильямс возобновила выступления на турнирах в июле текущего года. На данный момент она занимает 654-ю строчку в рейтинге WTA в одиночном разряде и 577-ю - в парном.

В 2025 году US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября.