Теннисист Хачанов снялся с матча "Мастерса" против Зверева из-за травмы

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати на стадии 1/8 финала турнира. В матче за выход в четвертьфинал турнира российский спортсмен сражался с представителем Германии Александром Зверевым. Первый сет Хачанов проиграл - 5:7, а во второй партии при счете 0:3 вызвал на корт врача, после чего отказался продолжать борьбу из-за повреждения. В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия). В августе Хачанов дошел до финала еще одного "Мастерса" — в Торонто. В ночь на 8 августа он проиграл матч за трофей представителю США Бену Шелтону. Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.