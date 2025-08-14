Рыбакина высказалась о грядущем матче с Соболенко в Цинциннати

10-я ракетка мира 26-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с первым номером рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

© Чемпионат.com

Матч пройдёт 15 августа.

«Ещё одна непростая соперница. Мы играли друг с другом очень много раз — это всегда было упорное противостояние. Надеюсь, вам понравится наш матч и он получится хорошим. Спасибо, что пришли и поддержали нас сегодня», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Счёт личных встреч между Рыбакиной и Соболенко — 7-4 в пользу Арины. Напомним, в матче четвёртого круга Рыбакина переиграла американку Мэдисон Киз (шестая ракетка) со счётом 6:7, 6:4, 6:2.